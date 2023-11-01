В ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131 и управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Ударные БПЛА уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Всего сбито 18 из 20 "Шахедов". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.

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