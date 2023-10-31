В Харьковской области ночью под обстрел дважды попал Волчанск - повреждено здание частного предприятия, разрушены частный дом, гараж и поврежден автомобиль. Также в результате удара РСЗО "Смерч" по Боровой повреждены два многоэтажных дома. Пострадавших нет.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В Перовском Богодуховского района повреждено 3 частных домовладения.

В Купянске обстрелом из РСЗО повреждены 4 автомобиля.

"За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", - написал Синегубов.

Также сегодня ночью войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены 8 частных домов, 4 солнечные панели, авто и линии электропередач. Также загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.