Войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Повреждены 8 частных домов, 4 солнечные панели, авто и линии электропередач.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Вечером враг целил из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины. И трижды ночью – по самому районному центру", - написал он.

Также загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера над Днепропетровской областью сбили две ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.