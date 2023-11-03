Последствия обстрела РФ. Скриншот видео

Ночью 3 ноября Россия нанесла около десяти ударов по Харькову и области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, в результате атаки дронами в Харькове повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Также вспыхнул пожар на СТО.

Областные власти уточнили, что удар наносился предварительно силами четырех "Шахедов". Повреждены швейный цех, здание СТО и хозпостройки.

Также пострадали жилой дом, гаражи и автомобили. На кадрах виден сильный пожар.

Последствия обстрела Харьковской области

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Напомним, недавно ночью РФ ударила ракетами по пожарной части Изюма. Пострадали восемь спасателей. Были повреждены здание и 13 единиц техники.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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