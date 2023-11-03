Ночью 3 ноября Россия нанесла около десяти ударов по Харькову и области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, в результате атаки дронами в Харькове повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Также вспыхнул пожар на СТО.

Областные власти уточнили, что удар наносился предварительно силами четырех "Шахедов". Повреждены швейный цех, здание СТО и хозпостройки.

Также пострадали жилой дом, гаражи и автомобили. На кадрах виден сильный пожар.

Напомним, недавно ночью РФ ударила ракетами по пожарной части Изюма. Пострадали восемь спасателей. Были повреждены здание и 13 единиц техники.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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