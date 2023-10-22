Сегодня утром россияне обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области. Ранены двое несовершеннолетних - 15-летняя девушка и 17-летний парень. Также пострадала 63-летняя женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"22 октября примерно в 7:00 российские военные из артиллерии в очередной раз обстреляли г. Купянск. Под вражеским ударом оказались жилые дома горожан", - говорится в сообщении.

Все травмированные госпитализированы в больницу.

Прокуроры и следователи полиции проводят первоочередные следственные действия.

Напомним, 21 октября, россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области.

В результате обстрела 6 человек погибли и 16 ранены. Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии. Произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.