Скончалась еще одна жертва ракетного удара РФ по терминалу "Новой почты" под Харьковом. 25-летний мужчина умер в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром скончался в больнице", - напиал он.

Таким образом жертвами той атаки стали 7 человек. Еще 12 проходят лечение, 2 из них – в реанимации.

Напомним, 21 октября поздно вечером российская ракета ударила по терминалу "Новой почты" под Харьковом. На территории терминала находились 22 сотрудника, из них 6 человек погибли на месте и 16 были ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.

"Новая почта" обнародовала имена молодых людей погибших в результате ракетного удара по терминалу организации.

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