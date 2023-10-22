"Новая почта" опубликовала имена погибших сотрудников. Это молодые мужчины, старшему из них был 31 год
"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников после вчерашнего ракетного удара по терминалу организации.
Список работников появился в Фейсбуке "Новой почты".
При ударе погибли молодые мужчины:
- Александр Темников, 31 год.
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет.
- Артем Акопов, 21 год.
- Александр Бижанов, 22 года.
- Владислав Панков, 28 лет.
- Алексей Ермола, 23 года.
Напомним, вечером 21 октября харьковчане слышали взрывы. Как оказалось, российская ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Коротиче Харьковской области.
Позже стало известно, что при ударе погибли шесть человек и ранены 17. Пострадавшие сотрудники - люди в возрасте от 19 до 42 лет, они получили осколочные ранения и взрывные травмы.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, в котором пообещал России ответ на удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.
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