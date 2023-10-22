"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников после вчерашнего ракетного удара по терминалу организации.

Список работников появился в Фейсбуке "Новой почты".

При ударе погибли молодые мужчины:

Александр Темников, 31 год.

Дмитрий Герасичкин, 30 лет.

Артем Акопов, 21 год.

Александр Бижанов, 22 года.

Владислав Панков, 28 лет.

Алексей Ермола, 23 года.

Напомним, вечером 21 октября харьковчане слышали взрывы. Как оказалось, российская ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Коротиче Харьковской области.

Позже стало известно, что при ударе погибли шесть человек и ранены 17. Пострадавшие сотрудники - люди в возрасте от 19 до 42 лет, они получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, в котором пообещал России ответ на удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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