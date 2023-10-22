Жертвы удара по терминалу. Фото: facebook.com/nova.poshta.official

"Новая почта" обнародовала имена и возраст погибших под Харьковом сотрудников после вчерашнего ракетного удара по терминалу организации.

Список работников появился в Фейсбуке "Новой почты".

При ударе погибли молодые мужчины: 

  • Александр Темников, 31 год.
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет.
  • Артем Акопов, 21 год.
  • Александр Бижанов, 22 года.
  • Владислав Панков, 28 лет.
  • Алексей Ермола, 23 года.

Напомним, вечером 21 октября харьковчане слышали взрывы. Как оказалось, российская ракета ударила по терминалу "Новой почты" в Коротиче Харьковской области.

Позже стало известно, что при ударе погибли шесть человек и ранены 17. Пострадавшие сотрудники - люди в возрасте от 19 до 42 лет, они получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, в котором пообещал России ответ на удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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