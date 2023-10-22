Появились фото терминала "Новой почты" под Харьковом после ракетных ударов РФ
Появились фото с беспилотника здания терминала "Новой почты" в Коротичах под Харьковом, разрушенного ракетным ударом РФ.
Фото опубликовал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
В результате ракетного удара РФ по терминалу "Новой почты" шесть человек погибли и 16 ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.
Произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.
Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300.
Также в ГСЧС показали видео ликвидации последствий удара по "Новой почте" под Харьковом.
Напомним, вечером, 21 октября, россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области.
Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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