Появились фото с беспилотника здания терминала "Новой почты" в Коротичах под Харьковом, разрушенного ракетным ударом РФ.

Фото опубликовал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

В результате ракетного удара РФ по терминалу "Новой почты" шесть человек погибли и 16 ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

Произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.

Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300.

Также в ГСЧС показали видео ликвидации последствий удара по "Новой почте" под Харьковом.

Напомним, вечером, 21 октября, россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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