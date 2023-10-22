Эксперты идентифицировали по внешним признакам тела пятерых погибших в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Об этом сообщил и.о начальника отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления областной полиции Александр Кобылев в комментарии "Суспильному".

Из-за пожара, тело одного мужчины не удалось идентифицировать, так как оно было сильно повреждено. Сейчас следователи работают над установлением родственников погибших и проведением ДНК-экспертиз. При этом, по словам Кобылева, рядом со зданием отсутствовали военные объекты.

Также в прокуратуре сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек. Еще один работник предприятия получил осколочные ранения.

"Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В сети появилось видео прилета по терминалу "Новая почта" в Харькове.

И ещё одно видео изнутри.

Напомним, вечером, 21 октября, россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области. Все погибшие и пострадавшие - работники предприятия, которые находились внутри терминала.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.