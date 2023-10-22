Ночью 22 октября российские военные атаковали Константиновку Донецкой области. Стреляли из комплекса С-300. В результате обстрела повреждены три частных жилых дома, газопровод, электросеть. В городе частично нет воды.

Об этом сообщает Константиновкая ГВА.

Сегодня с 00:25 до 00:33 происходил вражеский ракетный обстрел из ЗРК С-300 по Константиновке, было нанесено пять ударов, сообщили в ГВА.

Пострадавших от удара нет.

На месте работают правоохранительные органы и коммунальные службы.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силами ПВО уничтожено шесть беспилотников и одну ракету Х-59.

Ранее мы писали, что вчера вечером под Харьковом российская ракета ударила по терминалу "Новой почты", есть погибшие.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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