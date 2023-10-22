В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и оккупированной Донецкой области. Также РФ применила управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.

Кроме того, россияне запустили два БПЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины, уничтожены четыре воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БПЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

На юге Украины были сбиты три ударных беспилотника оккупантов типа "Ланцет".

Ранее сообщали, что ночью над Днепропетровской областью была сбита российская ракета.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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