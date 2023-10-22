Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение, в котором пообещал России ответ на удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом, где погибли шесть и пострадали 17 человек.

Свое заявление Владимир Зеленский опубликовал в воскресенье, 22 октября, в своем Telegram-канале.

Также президент Украины назвал фронтовые направления, где продолжаются бои, и отметил мужество украинских защитников на Донбассе, под Купянском и на юге.

Напомним, вечером 21 октября россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области. Все погибшие и пострадавшие - работники предприятия, которые находились внутри терминала.

Эксперты идентифицировали по внешним признакам тела пятерых погибших. Из-за пожара тело одного мужчины не удалось идентифицировать, так как оно было сильно повреждено.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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