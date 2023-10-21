Зеленский рассказал о подготовке к новому саммиту по "формуле мира". Вечернее обращение президента
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности новой международной встречи по украинской "формуле мира".
Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении в субботу, 21 октября.
По словам президента, встреча пройдет на следующей неделе на острове Мальта. Ожидаются более 50 участников, свое участие уже подтвердила Турция.
Напомним, на аналогичной встрече в Саудовской Аравии Турция заявила, что без участия России решать вопросы остановки войны невозможно.
Также сегодня Зеленский созвонился с президентом Турции Эрдоганом, где в числе вопросов обсуждалась и "формула мира".
Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".
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