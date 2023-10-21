В субботу, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Обсудили следующий раунд переговоров по "формуле мира", который состоится на Мальте. Турция примет участие, добавляя свой авторитетный голос и позицию", - заявил украинский президент.

Речь идет о новом саммите Украины и Запада со странами "глобального Юга", которым Киев предлагает поддержать свое видение окончания войны (полный вывод российских войск в качестве условия переговоров).

Еще одна тема разговора - вопрос экспорта украинского зерна.

"Украина остается приверженной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора", - говорится в сообщении.

Говоря о ситуации с сектором Газа, Киев и Анкара "согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".

Напомним, по данным Bloomberg, в октябре Турция готовилась принять третью встречу стран "глобального Юга" по Украине. Ранее аналогичные саммиты состоялись в Копенгагене и Джидде (Саудовская Аравия).

Также мы писали, что недавно президент Турции Эрдоган заявил, что Украине необходимо "смягчить свой подход", чтобы возобновить черноморскую зерновую сделку.