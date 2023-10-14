Потенциал украинских портов упал на 40% после выхода России из зерновой сделки. Почти 300 тыс. тонн зерна уничтожено в результате обстрелов РФ.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Кубраков в Facebook.

"17 массированных атак с момента выхода России из “зерновой сделки”, снижение на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тыс. тонн уничтоженного зерна - это попытка России углубить продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от украинских продуктов", - написал он.

При этом, по словам Кубракова, "мы смогли создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов".

Уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты Украины под загрузку. Киев продолжает работать над расширением коридора.

Ранее мы писали, что все три черноморских порта Украины, вопреки угрозам Кремля открывать огонь по кораблям, идущим в украинские гавани, возобновили приём судов для экспорта зерна.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о скором открытии нового "зернового коридора", который будет проходить через Молдову и Румынию.