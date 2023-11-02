Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 2 ноября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о селекторных совещаниях с военными по фронту и зерновому коридору. Рассказал о совещании с правительством о реформах. Сообщил о телефонном разговоре с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем по вопросам вступлении Украины в ЕС и ситуации на Ближнем Востоке. Рассказал о встрече с министром обороны Нидерландов, которая побывала в Харькове.

Ранее мы писали, что Верховная Рада на следующей неделе может продлить мобилизацию и военное положение в Украине. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет законопроект, где будет предложено продление еще на три месяца - с 15 ноября по середину февраля 2024 года.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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