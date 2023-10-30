Один из самых резонансных моментов в статье Time о ситуации в Украине, опубликованной сегодня — инсайд о том, что зимой уволят одного из "старших генералов", отвечающих за контрнаступление ВСУ.

О ком идёт речь вариантов может быть всего три:

главком ВСУ Валерий Залужный,

командующий Сухопутных войск Александр Сырский,

командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский (зона ответственности - в том числе и запорожский фронт).

Отметим, что официально информация о каких-либо предстоящих увольнениях в командовании ВСУ не подтверждена.

Ранее Кабмин уволил всех заместителей министра обороны. Уволены с должностей заместителей министра обороны: Анна Маляр, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский. Кроме того, с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко, а с должности заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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