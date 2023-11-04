Скандал с увольнением командующего Силами специальных операций (ССО) Виктора Хоренко прокомментировал министр обороны Рустем Умеров. Министр подтвердил, что Хоренко уволен по его представлению.

Соответствующее сообщение глава Минобороны Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

Умеров добавил, что экс-командующий теперь нужен "на другом направлении".

Напомним, сам Хоренко заявил, что не в курсе причин своего увольнения, а также о том, что о его отставке не знал главком ВСУ Залужный. Вдобавок бывший командир ССО дал понять о наличии неких проблем в его отношениях с Офисом президента.

Ряд наблюдателей уже трактует отставку Хоренко как один из примеров разногласий между Залужным и Зеленским.

Ранее в Офисе президента прокомментировали слухи о противоречиях Зеленского и Залужного.

"Президент должен требовать от тех или иных функциональных единиц выполнения договоренностей. Имеется в виду - их функциональных обязанностей", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Вместе с этим советник заявил, что Зеленский точно понимает ситуацию на фронте и с наличием ресурсов.

Мы также рассказывали о том, как статья главкома ВСУ породила слухи о его президентских амбициях.