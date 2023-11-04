Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью и интервью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist, где главком ВСУ назвал ситуацию на фронте тупиковой.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский с такой оценкой не согласился. Он сказал, что сейчас не патовая ситуация, а Украина бывала и в более сложных обстоятельствах, например, в начале войны, когда многие предрекали скорое поражение.

Президент сказал, что понимает усталость от войны, потому что "все мы люди, независимо от своего статуса".

Также Зеленский сказал, что проблемные вопросы будут решаться. Ключевой проблемой он назвал то, что РФ контролирует небо. Решением этого вопроса, по словам президента, является поставка F-16.

"Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов", - отметил глава государства.

Напомним, Залужный в своем интервью сказал, что поставки F-16 не переломят ситуацию на фронте, так как у РФ появились уже более дальнобойные системы ПВО.

О том, что сейчас происходит в отношениях между Залужным и Зеленским мы подробно писали в отдельном материале.