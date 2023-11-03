Автор резонансного материала Time о ситуации в Украине Саймон Шустер заявил, что его источники - нынешнее окружение Владимира Зеленского.

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, или "бывших сотрудниках" Офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в одном предложении", – написал он в Х.

"И еще раз: нигде в статье я не цитирую "бывшего" советника или помощника Зеленского. Арестович не работал в администрации президента с весны или лета 2022 года, когда я последний раз с ним разговаривал", – добавил Шустер.

Ранее автор резонансной статьи для американского журнала Time об Украине Саймон Шустер пообещал новые публикации по теме внутренней ситуации в украинской власти.

"В ближайшие недели ждите новых сообщений, более глубоко освещающих военную стратегию Украины, ее военную дипломатию и напряженность внутри команды Зеленского", – написал Шусте в Х.

Известно, что Саймон Шустер, который написал материал о том, что окружение Зеленского не верит в военную победу над Россией, в августе 2022 года был награждён Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" III степени.