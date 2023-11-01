Автор резонансной статьи для американского журнала Time об Украине Саймон Шустер пообещал новые публикации по теме внутренней ситуации в украинской власти.

Об этом он сообщил в Х.

"В ближайшие недели ждите новых сообщений, более глубоко освещающих военную стратегию Украины, ее военную дипломатию и напряженность внутри команды Зеленского", – написал Шустер.

Ранее мы приводили полную версию резонансной статьи Time о Владимире Зеленском.

Мы также подробно разбирали, почему она важна.

Во власти к ее выходу отнеслись довольно негативно, с раздражением. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего.

А секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении президента не верит в победу Украины, о чем написано в статье.

Между тем Шустер в августе 2022 года был награждён Владимиром Зеленским орденом "За заслуги" III степени. Соответствующий указ был опубликован тогда на сайте украинского президента.