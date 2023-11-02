Американский бизнесмен Илон Маск похвалил статью журнала Time про президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию предпринимателя Дэвида Сакса. Тот написал:

"В украинской войне пришло "время Кронкайта" [признать поражение]. Теперь, когда истина ясна и неоспорима, прислушаемся ли мы к совету Кронкайта относительно этой войны? Будем ли мы стремиться заключить почетный мир и спасти украинский народ от дальнейших ненужных убийств? Или мы останемся в ловушке бункера "заблуждения" Зеленского - психологически, если не физически, ожидая неизбежного конца?"

"К сожалению, это точный анализ", - прокомментировал Маск.

Тем временем СНБО обвинил автора статьи в Time Саймона Шустера в распространении нарративов, "свойственных российской пропаганде".

Перед этим на Банковой прокомментировали статью в Time о Зеленском и заявили, что это "субъективное мнение журналиста".

Ранее мы приводили полную версию резонансной статьи Time о Владимире Зеленском.

Также "Страна" анализировала, как статья в американском журнале вызвала споры в Украине о войне и будущем власти.