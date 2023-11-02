К моменту получения Украиной истребителей F-16 в следующем году они могут быть уже не так эффективны из-за усиления российской ПВО.

Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist.

Залужный объяснил свое мнение тем, что РФ модернизировала систему ПВО С-400, и теперь ее ракеты способны долетать за пределы Днепра.

Главком сказал об этом в контексте общего разочарования Украины из-за промедления поставок новых видов техники: танков, дальнобойных ракет и авиации.

"Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты", - отметил главком.

Ранее в том же интервью он сообщил, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS. При этом добавил, что Запад затянул с передачей Украине дальнобойных ракетных комплексов на год.

"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году", — отметил он.

Ранее мы подробно рассказывали об интервью Залужного британскому изданию. Один из главных посылов военачальника о том, что "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".