Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться пять месяцев или дольше в зависимости от скорости прогресса.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер в коротком интервью журналистам.

По словам представителя Минобороны США, обучение украинских пилотов на F-16 займёт от пяти до девяти месяцев.

В то же время сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков каждого пилота, уточнил Райдер.

Ранее посол США сообщил, что украинские лётчики начали обучение на истребителях F-16 в Аризоне.

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