В понедельник, 30 октября, Украина впервые нанесла удар по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом сообщил главком Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist.

Главком считает полуостров "самым уязвимым местом Путина", "стержнем его проекта восстановления империи", имеющим "решающее значение для логистики его войны". Поэтому Украина намерена атаковать Крым все чаще.

Залужный также сказал, что Запад затянул с передачей Украине дальнобойных ракетных комплексов на год.

"Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом году", — отметил он.

Напомним, в понедельник ВСУ сообщали, что ночью поразили российскую систему ПВО на западном побережье Крыма.

Ранее мы подробно рассказывали об интервью Залужного британскому изданию.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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