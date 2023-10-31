Во временно оккупированном Крыму в результате вчерашнего ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300 сил ПВО.

Об этом сообщает российский оппозиционный паблик со ссылкой на источники.

Он находился в районе села Молочное Сакского района Крыма, под Евпаторией. В РФ этого не подтверждали.

"В результате атаки поврежден ЗРК С-300, уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Вчера ВСУ сообщали, что ночью поразили российскую систему ПВО на западном побережье Крыма. СМИ писали, что под Оленевкой на западе полуострова, также сообщалось о ранении 17 военнослужащих РФ.

А днем в Минобороны РФ заявляли, что Крым атаковали 8 ракет Storm Shadow, их все якобы сбили.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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