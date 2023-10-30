Сегодня днем в оккупированном Крыму прозвучали взрывы. В районе Севастопольской бухты появился дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сначала назначенные РФ "власти" заявляли, что это "табельные средства маскировки". Позже они сообщили, что над Севастополем сбили две воздушные цели.

Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Также появилось видео работы российской ПВО над Крымом сегодня днем. Ракеты летят прямо над головами людей, которые снимают видео со своего двора.

В Минобороны РФ заявили, что Крым атаковали 8 ракет Storm Shadow. Заявлено, что все их сбили.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в Севастополе один человек ранен из-за падения обломков ракеты.

Напомним, сегодня утром министерство обороны РФ заявляло об атаке двух морских дронов по временно оккупированному Крыму. Утверждалось, что им было нанесено "огневое поражение".

Российские паблики писали, что ночью также была ракетная атака на ракетно-зенитный полк ПВО недалеко от села Оленевка на западе полуострова, в результате которой ранены 17 военнослужащих РФ.

Позже в ВСУ подтвердили, что сегодня ночью поразили российскую систему ПВО на западном побережье Крыма.