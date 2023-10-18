Жители Севастополя вечером 18 октября услышали взрыв. В городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сначала сообщили местные телеграм-каналы.

По их данным, предположительно, под Севастополем была сбита ракета Storm Shadow.

Украинские военные паблики пишут об ударе по воинской части либо по складам оружия.

Вскоре "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил взрыв под городом.

"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется", - заявил Развозжаев.

Позже он заявил якобы в районе Кара-Кобы (это недалеко от Сахарной головки, где был виден дым) сбили украинскую ракету, боевая часть сдетонировала на земле в поле.

"Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано", - пишет Развожаев.

Украинские военные паблики пишут об ударе по воинской части либо по складам оружия.

На днях мы сообщали, что СБУ и ВМС атаковали российские ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" возле Севастополя. Удар наносился экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

В конце сентября в Севастополе тоже слышали громкие звуки. Назначенные Россией "власти" тогда заявили, что они связаны с демонтажем конструкций штаба Черноморского флота, пострадавшего ранее от ракетного удара.