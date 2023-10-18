США уже передали Украине около 20 ракет ATACMS.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что доставлялись они тайно, чтобы РФ не нанесла удар при транспортировке. Украина хотела застать россиян врасплох.

Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам, по словам официальных лиц, в небольшом количестве, представляет собой кассетный боеприпас, который сбрасывает 950 небольших бомб, способных нанести ущерб на большой территории.

Ранее глава Белого дома Джо Байден решился передать Украине ракеты ATACMS после того, как летнее наступление ВСУ не дало желаемого результата.

Что изменится на фронте после появление американских ракет ATACMS.

CNN сообщает, что следующая весна может стать важной фазой войны в Украине.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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