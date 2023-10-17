Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS ещё в сентябре, но только с ограниченной дальностью поражения.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Байден долгое время не хотел предоставлять Украине данный тип вооружения, опасаясь, что подобный шаг может привести к эскалации конфликта с РФ.

"Но Байден сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Белый дом в сентябре, что согласился предоставить ATACMS, хотя и версию с ограниченной дальностью полёта", — пишет газета.

Ранее стало известно, почему Байден после долгих колебаний решил передать Украине ATACMS. Украина месяцами просила это оружие, но президент США его не давал.

Напомним, Украина впервые применила ATACMS, которые были тайно переданы ей на днях. Небольшое количество этих ракет в расчёте усилить способность Киева наносить удары по удалённым местам сосредоточения российских сил и складам с боеприпасами во время важного этапа контрнаступления.