Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

По их утверждению, в последние дни Украине тайно передали небольшое количество ракет, которые должны усилить способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа контрнаступления. Другие подробности издание не приводит, но уточняет, что модификация ATACMS, полученная Украиной, имеет дальность до 160 километров.

ATACMS - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля - земля", которую производит американская компания Lockheed Martin. Она имеет дальность применения до 300 км.

Сегодня ВСУ сообщили, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске. Также были повреждены спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Российские военные телеграм-каналы заявили об ударе американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Также они опубликовали фото обломков ракет.

Владимир Зеленский после этой атаки поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".