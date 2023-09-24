Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS от США.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"ATACMS будут. Все больше появляется новостей, что это произойдет", - сообщил Игнат.

Официально в США одобрение передачи ракет не подтверждали.

Ранее Financial Times сообщала, что у президента США Джо Байдена уже решили предоставить Украине ATACMS, но не стали объявлять об этом публично. Издание пишет, что ракеты передадут в ближайшее время, сначала в небольших количествах.

Также мы писали, куда могут долететь дальнобойные ракеты ATACMS, которые будут оснащены кассетной боевой частью.

А The Wall Street Journal пишет, что передача США Украине тактических ракет ATACMS может склонить Берлин к поставке Киеву крылатых ракет Taurus.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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