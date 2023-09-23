Президент Украины Владимир Зеленский получил в США "неоднозначный приём", что может быть "предвестием грядущей политической бури".

Так пишет CNN о недавнем визите Зеленского в Соединенные Штаты.

"Президент Украины прибыл в США в тот момент, когда путь к окончательной победе в войне против России кажется всё более далёким", - говорится в статье.

Растущий скептицизм американского истеблишмента, и особенно республиканцев, в отношении политики Байдена по Украине "подогревается неспособностью долгожданного контрнаступления Украины сломить хребет российскому вторжению".

При этом "любые надежды на долгосрочное мирное соглашение подрываются решимостью Украины вернуть свои утраченные территории". А также позицией Кремля.

"У Путина есть стимулы для продолжения войны: это имеет решающее значение для его престижа и желания расширить сферу российскую влияния. Он также сможет и подождать, чтобы увидеть, приведёт ли смена власти в Белом доме к тому, что вернувшийся президент Трамп будет стремиться положить конец этой войне на условиях Москвы", - говорится в статье.

"Всё это означает, что заверения Байдена оставаться с Зеленским "столько, сколько потребуется" могут оказаться не такими железными, как казалось когда-то. Поскольку конца крупнейшему конфликту в Европе со времён Второй мировой войны не видно, судьба Украины, похоже, всё больше совпадает с политической судьбой Байдена", - заключается в материале.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон оказал Владимиру Зеленскому "холодный приём".

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