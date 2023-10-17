Российские военные телеграм-каналы заявляют об ударе американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Также они публикуют фото якобы обломков ракет.

Вероятность таких ударов анализирует BBC в своем материале.

Расстояние до городов от линии фронта составляет около 100 км. На такое расстояние Украина могла ударить модернизированными зенитными ракетами комплекса С-200 или баллистической ракетой "Точка У".

При налете на аэродромы имеет смысл использовать кассетные или осколочные боевые части. Кассетными оснащены ATACMS и "Точка У", фугасно-осколочными - С-200 и "Точка У".

ATACMS можно почти наверняка определить по ее характерной траектории и совершению маневров. А также по характеру осколков или поражающих элементов. В этом смысле РФ хорошо знакома с особенностями ракет советского производства.

Баллистические ракеты довольно трудно перехватить, хотя современные российские комплексы ПВО способны на это. Вероятно, войска РФ были не готовы к такому удару. Теперь ПВО на таких объектах может быть усилена.

Напомним, в ВСУ сообщили, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".