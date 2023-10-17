Глава Белого дома Джо Байден решился передать Украине ракеты ATACMS после того, как летнее наступление ВСУ не дало желаемого результата.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что Украина месяцами просила это оружие, но президент США его не давал, опасаясь эскалации конфликта. Теперь его позиция изменилась.

Также решение было принято "в связи с растущей обеспокоенностью администрации по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшим российским маневром за последние несколько месяцев".

По данным издания, в ближайшие недели ожидаются новые атаки на разных участках линии фронта, "поэтому крайне важно, чтобы Украина имела системы ATACMS большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые логистические преимущества России".

Между тем российские военные телеграм-каналы публикуют фото, как утверждается, обломков ракеты, которая ночью атаковала аэродром в Бердянске. На них видна маркировка MGM-140A Block 1 - это модификация ракеты ATACMS. Это версия с кассетной головной частью и дальностью стрельбы до 165 км.

Сегодня ВСУ сообщили, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске. Также были повреждены спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и взлетные полосы аэродромов.

Российские военные телеграм-каналы заявили об ударе американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Также они опубликовали фото обломков ракет.

Владимир Зеленский после этой атаки поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".

А The Wall Street Journal написала, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS.