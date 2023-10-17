Сегодня появилась неофициальная информация о том, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. К вечеру ее подтвердил в своем обращении Владимир Зеленский. Что изменит на фронте появление у ВСУ этих ракет?

Дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии 100 километров и более, нужны Украине, чтобы бить по дальним тылам российских войск. Даже ATACMS с ограниченной дальностью до 165 километров (именно такие, как пишут американские СМИ, поставлены в Украину) позволит накрывать весь тыл южного фронта РФ от Мариуполя до левого берега Днепра и весь северный Крым.

То есть открывается возможность ударов по дорогам, мостам, складам боеприпасов и горючего, а главное - по аэродромам, где россияне держат свою боевую авиацию. Правда, как пишут военные паблики, самолеты они уже перенесли ближе к югу Крыма после неоднократных прилетов ракет и беспилотников. Но зато на аэродроме в Джанкое, а также на аэродромах на захваченном юге Украины (в Бердянске, например) россияне держат свои боевые вертолеты, которые активно используют для операций на линии фронта. И чем дальше придется россиянам перебазировать вертолеты, тем больше у них будет подлётное время для действий на линии фронта. А значит - меньшая скорость реагирования на те или иные события.

Удары по всем этим объектам - важная составляющая операций на названном и на других участках фронта. Особенно с учетом слухов о якобы подготовке ВСУ к операции по форсированию Днепра.

Насколько поменяет ситуацию в этом плане появление ракет ATACMS, которые, как видно, уже использовались для удара по аэродрому в Бердянске?

Отметим, что дальнобойные ракеты ВСУ применяют уже давно, а именно британские Storm Shadow и их французские аналоги. Но кардинально положение на линии фронта это не поменяло.

Безусловно, у ATACMS есть серьезные преимущества перед британскими Storm Shadow: они запускаются с наземных установок HIMARS, а не с самолетов. Такие установки труднее засечь и уничтожить. Кроме того, быстролетящие баллистические ракеты сбивать значительно труднее, чем крылатые.

Но главный вопрос - сколько таких ракет будет в распоряжении Украины. Американцы ранее говорили, что их количество у США ограничено, и это была одна из причин, почему Штаты тянули с их передачей. И сейчас, как пишет американская пресса, поставили ограниченное количество, хотя сколько именно - неизвестно.

Ракет Storm Shadow также отправили, судя по всему, немного. И удары ими наносились точечно, а не массированно. О ежедневном применении речи не шло, а подчас перерывы составляли по неделе и больше. Соответственно, и влияние на фронт они оказали ограниченное.

К тому же россияне, как пишут украинские военные паблики, к их применению смогли приспособиться: как только появляется информация о запуске ракет, вертолеты взлетают в воздух из аэропорта Джанкоя и садятся, когда опасность минует.

Поэтому, повторимся, вопрос количества поставленных ракет ключевой.

Сегодня ВСУ сообщили, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске.

Российские военные телеграм-каналы заявили об ударе американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Также они опубликовали фото обломков ракет.

Владимир Зеленский после этой атаки поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".