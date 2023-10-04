Байден сообщил журналистам, что пообещал Зеленскому по ракетам ATACMS
Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, пообещал ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому передать дальнобойные ракеты ATACMS, заявил, что он говорил с украинским коллегой, и США решили все, о чем он просил.
Об этом рассказал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х.
"Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы решали", - сказал Байден во время брифинга.
Ранее мы писали, что Байден обеспокоен ситуацией в Конгрессе и анонсировал, что в скором времени выступит с большой речью к американцам о важности поддержки Украины.
Вчера агентство Bloomberg передавало, что Пентагон готов отправить Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден даст добро.
Между тем представители администрации Байдена настаивают на том, что ракеты ATACMS не станут "волшебной пулей" и панацеей от всех проблем.
"Война, которая длится уже 18 месяцев, все еще остается артиллерийским сражением, и продвижение вперед измеряется футами, а не милями. Новые ракеты помогут Украине, но не станут решающим оружием", - утверждают американские чиновники.