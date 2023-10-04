Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, пообещал ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому передать дальнобойные ракеты ATACMS, заявил, что он говорил с украинским коллегой, и США решили все, о чем он просил.

Об этом рассказал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х.

"Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы решали", - сказал Байден во время брифинга.

Ранее мы писали, что Байден обеспокоен ситуацией в Конгрессе и анонсировал, что в скором времени выступит с большой речью к американцам о важности поддержки Украины.

Вчера агентство Bloomberg передавало, что Пентагон готов отправить Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден даст добро.

Между тем представители администрации Байдена настаивают на том, что ракеты ATACMS не станут "волшебной пулей" и панацеей от всех проблем.

"Война, которая длится уже 18 месяцев, все еще остается артиллерийским сражением, и продвижение вперед измеряется футами, а не милями. Новые ракеты помогут Украине, но не станут решающим оружием", - утверждают американские чиновники.