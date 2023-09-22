Ракеты ATACMS. Иллюстративное фото

Представители администрации Байдена настаивают на том, что ракеты ATACMS не станут "волшебной пулей".

Об этом пишет Politico.

"Война, которая длится уже 18 месяцев, все еще остается артиллерийским сражением, и продвижение вперед измеряется футами, а не милями. Расчистка мин отнимает у солдат время, препятствуя быстрому маневру по отвоеванию территории. Новые ракеты помогут Украине, но не станут решающим оружием, утверждают американские чиновники", – говорится в публикации.

Недавно сообщали, что Байден пообещал Зеленскому передать "небольшое количество" ATACMS.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области. 

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