Представители администрации Байдена настаивают на том, что ракеты ATACMS не станут "волшебной пулей".

Об этом пишет Politico.

"Война, которая длится уже 18 месяцев, все еще остается артиллерийским сражением, и продвижение вперед измеряется футами, а не милями. Расчистка мин отнимает у солдат время, препятствуя быстрому маневру по отвоеванию территории. Новые ракеты помогут Украине, но не станут решающим оружием, утверждают американские чиновники", – говорится в публикации.

Недавно сообщали, что Байден пообещал Зеленскому передать "небольшое количество" ATACMS.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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