Появился спутниковый снимок заграждений РФ на входе в Севастопольскую бухту
Россияне установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту. Об этом свидетельствует снимок со спутника.
Снимок опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик в Twitter.
Аналитик считает, что Россия таким образом пытается противостоять атакам украинских военно-морских беспилотников.
На спутниковом снимке заметно, что россияне на входе в Севастопольскую бухту установили заграждения. Снимок сделан 13 октября 2023 года.
Ранее украинские водные дроны неоднократно атаковали корабли Черноморского флота РФ, которые находилось в Севастополе.
Накануне СМИ писали, что Украина атаковала российские корабли в Севастополе новым подводным оружием. Сообщалось, что российские ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин" получили повреждения, но остались на ходу.
Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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