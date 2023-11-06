Главком ВСУ Валерий Залужный фактически опроверг распространенную полицией версию о том, что его помощник Геннадий Частяков погиб от неосторожного обращения с гранатой.

Залужный заявил, что майор Геннадий Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков, полученных им на день рождения.

Соответствующий пост главком ВСУ опубликовал на своей странице в Facebook.

О той же версии сообщил и близкий к Петру Порошенко телеканал "Эспрессо". Со ссылкой на жену погибшего телеканал рассказал, что взрыв произошел, когда мужчина открыл коробку с подарками, которую получил на день рождения.

Напомним, по версии полиции, в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный. О личности погибшего в полиции не упоминали.

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