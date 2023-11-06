Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Об этом сообщают источники украинских изданий.

По их данным, при осмотре квартиры Частякова правоохранители обнаружила еще пять целых гранат.

В свою очередь спикер МВД Марьяна Рева не назвала личность погибшего, но заявила, что в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный.

"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", – сказала спикер.

Сообщается, что во время взрыва дома также были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали.

В то же время близкий к Петру Порошенко телеканал "Эспрессо" дает несколько иную информацию о гибели помощника Залужного, чем ранее распространила полиция и СМИ, которые сообщили, что он погиб из-за неосторожного обращения с гранатой.

Со ссылкой на жену погибшего телеканал сообщает, что взрыв произошел, когда мужчина открыл коробку с подарками, которую получил на день рождения.

Ранее ФСБ заявила, что убила администратора украинского издания под Запорожьем.

Также мы писали, что недавно в туалете психбольницы под Киевом военный взорвал гранату. При взрыве пострадали три человека.