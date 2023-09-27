В посёлке Ворзель под Киевом военный в психиатрической больнице взорвал гранату.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось 25 сентября. В психиатрической больнице "Киевский областной центр ментального здоровья" военнослужащий в туалете взорвал гранату Ф-1. В результате взрыва пострадали три человека. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сообщил источник.

Солдат, который бросил гранату, задержан.

"Сейчас следователи устанавливают, как у солдата в психиатрической клинике оказалась граната. По данному факту открыто уголовное дело по статье "Хулиганство". Военнослужащему грозит до семи лет лишения свободы", - добавил источник.

Летом мы рассказывали, что в Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. В полиции тогда сообщили, что обошлось без жертв, повреждено только окно одного из жилых домов.

Также летом в Марганце Днепропетровской области мужчина взял в заложники женщину в здании пенсионного фонда и взорвал гранату. В результате он оказался единственным, кто получил телесные повреждения.