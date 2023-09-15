В российской Казани мужчина в военной форме играл со светошумовой гранатой рядом с детьми, а потом бросил ее недалеко от подъезда, чтобы "развлечь детей".

Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что мужчина, сидя на лавочке, предложил двум детям кинуть светошумовую гранату в кусты. После этого он выдернул чеку и бросил гранату, раздался взрыв, а у рядом стоящих машин сработала сигнализация.

Стоявшая у домофона женщина начала кричать на мужчину и выражать возмущение его действиями в нецензурной форме. Виновник инцидента извинился.

Российские издания сообщают, что мужчину задержали. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мы рассказывали, что в начале августа в Москве мужчина угрожал водителю "ягуара" пистолетом, после чего взорвал в салоне авто учебную гранату. Ударной волной выбило стёкла припаркованного автомобиля Jaguar F-Type, стоимость которого оценивается в пять миллионов рублей (почти два миллиона гривен).

А месяцем ранее в Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату во время ссоры с женщиной.