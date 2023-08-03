В российской столице, возле Москва-Сити неизвестный мужчина угрожал водителю элитного дорогого авто пистолетом, а затем бросил в салон учебную гранату.

Об этом сообщает московская полиция.

Инцидент произошел на Красногвардейском проезде. Ударной волной выбило стёкла припаркованного автомобиля Jaguar F-Type, стоимость которого оценивается в пять миллионов рублей (почти два миллиона гривен).

По информации телеграм-каналов, неизвестный мужчина сел в авто и стал требовать отвезти его, куда он укажет, угрожая водителю пневматическим пистолетом. Тот испугался и убежал, после чего агрессивно настроенный мужчина дернул чеку учебной гранаты, оставил снаряд в салоне и скрылся.

По словам одного из очевидцев происшествия, несколько лет назад водитель спорткара на этом же месте сбил человека на самокате. Так что вполне вероятно, имеет место месть.

Вскоре после взрыва нападавшего на машину задержали. Сейчас он находится в отделении полиции и дает показания. Владелец Jaguar написал заявление. Территория возле башен Москва-Сити оцеплена. Осколки гранаты забрали на экспертизу.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве человек, похожий на охранника Олега Ляшко, стал участником дорожного конфликта. Он угрожал другому водителю пистолетом.

Также мы сообщали, что в Черновцах отец пришел в суд к сыну с гранатой и угрожал взорвать себя.