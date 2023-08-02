"Страна" узнала подробности инцидента в Марганце Днепропетровской области, где мужчина взял в заложники женщину в здании пенсионного фонда и взорвал гранату.

По словам источника "Страны", злоумышленник ранее работал оперуполномоченным уголовного розыска в местном отделении полиции.

"Мужчина, взорвавший гранату, пенсионер МВД, с 1997 года работал в отделении полиции Марганца оперуполномоченным уголовного розыска. Сегодня, приблизительно в 08.50 утра в отделении пенсионного фонда угрожал гранатой, осуществил захват сотрудницы пенсионного фонда, а именно ведущего инспектора отдела хозяйственного обслуживания и материального технического обеспечения управления пенсионного фонда №7. После чего привел в действие гранату. В результате он получил осколочные ранения туловища, посторонние лица не пострадали", - рассказал источник.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.147 УК Украины.

Напомним, сегодня полиция в 9 утра получила сообщения о захвате заложников в здании. Неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

В ходе переговоров злоумышленник отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас.