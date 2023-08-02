В Марганце Днепропетровской области мужчина взял в заложники женщину в здании пенсионного фонда и взорвал гранату.

Об этом сообщает МВД Украины.

Полиция в 9 утра получила сообщения о захвате заложников в здании. Неизвестный мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.

В ходе переговоров злоумышленник отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас.

В результате он единственный, кто получил телесные повреждения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что по делу о взрыве в Шевченковском районном суде сообщено о подозрении пяти правоохранителям - сотрудникам Лукьяновского СИЗО и двум военным Нацгвардии. 5 июля в помещении суда подсудимый взорвал гранаты, пытаясь сбежать. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению имущества суда.

Также мы сообщали, что в Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. В местной полиции сообщили, что обошлось без жертв, повреждено только окно одного из жилых домов. Мужчину уже задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по статье "хулиганство".