По делу о взрыве в Шевченковском районном суде сообщено о подозрении пяти правоохранителям - сотрудникам Лукьяновского СИЗО и двум военным Нацгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сотрудникам СИЗО инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а военнослужащим Нацгвардии – нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

По данным следствия, 5 июля 2023 подозреваемые принимали участие в этапировании подсудимого (Игоря Гуменюка) в помещение Шевченковского районного суда Киева для участия в рассмотрении дела. Во время пребывания в СИЗО и перевозки арестанта в суд ответственные должностные лица киевского следственного изолятора и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи.

Установлено, что подсудимый долго готовился к бегству из-под стражи. Он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Планировал взорвать их в помещении суда, чтобы скрыться, используя панику.

В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ. Они идентичны тем, которые использовались в помещении Шевченковского суда.

5 июля в помещении суда подсудимый взорвал гранаты, пытаясь сбежать. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению имущества суда.