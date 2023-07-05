Глава МВД Игорь Клименко заявил, что во время штурма в Шевченковском райсуде Киева ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы.

Об этом он сообщил в ходе брифинга возле здания суда.

Кроме того, по его словам, обвиняемый Гуменюк после заседания суда закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил по караулу взрывные устройства.

После этого он пытался покинуть здание суда. Конвой его остановил выстрелом в воздух, он забаррикадировался в помещении. Затем он бросил еще одно взрывное устройство в полицейских, их спасли щиты, они получили ранения, а Гуменюк погиб при взрыве.

"Гуменюк попросился в туалет, где закрылся, спустя какое-то время Гуменюк открыл двери и бросил взрывное устройство. После этого Гуменюк попытался сбежать, но был остановлен предупредительным выстрелом в воздух, который совершил начальник караула. После этого Гуменюк забаррикадировался в комнате конвоиров, откуда бросил второе взрывное устройство. После начала штурма, Гуменюк третий раз бросил взрывное устройство, от взрыва которого сотрудники КОРДа получили ранение, а сам Гуменюк погиб", - заявил Клименко.

Как он смог, находясь под стражей, пронести в зал суда взрывчатку выяснит следствие, сообщил Клименко.

"Сейчас следствие должно установить, Гуменюк привез с собой взрывное устройство или оно было ранее спрятано в туалете",- заявил Клименко.

Напомним, сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который в 2015 году совершил теракт под Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и захватил заложников. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

По данным "Страны", в Шевченковском районном суде были ранены двое военнослужащих из в/ч №3066 Национальной гвардии Украины. Устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Игорь Гуменюк погиб.