Исполняющий обязанность главы судебной охраны Украины Виктор Мороз заявил, что обвиняемого Игоря Гуменюка, который совершил взрыв в Шевченковском райсуде, сопровождали три конвоира.

"Конвоиры были обязаны произвести проверку Гуменюка на наличие у него запрещенных предметов. Как у него оказалась взрывчатка будет устанавливать следствие", - заявил Мороз.

Напомним, в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В результате ранены двое военнослужащих из в/ч №3066 Национальной гвардии Украины. Устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Игорь Гуменюк погиб. По предварительной информации - сам себя подорвал, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Позже Офис генерального прокурора Украины подтвердил информацию "Страны", что совершивший взрыв в здании Шевченковского районного суда обвиняемый Игорь Гуменюк заперся в комнате конвоиров. А попытку побега совершил из туалета в зале суда.