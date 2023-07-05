Адвокат Виктор Байда прокомментировал "Стране" действия своего подзащитного Игоря Гуменюка, который сначала пытался сбежать из суда, а потом, по словам главы МВД Игоря Клименко, погиб при взрыве.

"Я бы не сказал, что это очень умный поступок, это уже отчаяние. Как я это понимаю. Все, что было у человека до того времени как он попал за решетку — школа и служба. Не удавалось изменить меру пресечения по статье, которую ему инкриминировали. Что бы было в результате я не знаю, но статья предусматривает пожизненный срок. На этом всегда настаивали, мол, ему грозит пожизненный срок, он может скрываться, поэтому нужно продолжить меру пресечения содержание под стражей", — говорит Байда.

Другой адвокат Гуменюка Александр Свиридовский заявил, что дело Гуменюка рассматривалось уже 8 лет.

"У него подавленное состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и суде, который продлевает его содержание под стражей", - заявил адвокат.

Также он сказал, что Гуменюк неоднократно подавал заявления с просьбой мобилизовать его в армию.

Напомним, в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В результате во время штурма в Шевченковском райсуде Киева ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы. По словам главы МВД, Гуменюк после заседания суда закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил по караулу взрывные устройства. После этого он пытался покинуть здание суда. Конвой его остановил выстрелом в воздух, он забаррикадировался в помещении. Затем он бросил еще одно взрывное устройство в полицейских, Гуменюк погиб при взрыве.